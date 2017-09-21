У Сумах маленька дитина потрапила під колеса авто. ВІДЕО
У Сумах маленька дитина потрапила під колеса авто. ВІДЕО
У Сумах 9-річна дівчинка потрапила до лікарні. Близько восьмої години ранку її збив водій на «Шевроле». За словами водія, дівчинка раптово вибігла та кинулася під авто. Дитина отримала сильні травми. У неї зламане передпліччя, є гематоми на тілі, також маленька сумчанка сильно вдарилася животом.
І не лише це… Також в «Огляді ДТП»:
У Запорізькій області бабусю з онучкою збив автомобіль…
У Києві на ходу зайнявся автомобіль…
На Донеччині літню жінку збив «ВАЗ», постраждала у лікарні…
На перехресті у Києві не поділили дорогу «Shevrolet» і «Mitsubishi».
Одяг ведучої: http://www.royal-butik.com.ua/
|
21.09.2017 | 07:00
|
21.09.2017 | 06:45
|
21.09.2017 | 06:30
|
20.09.2017 | 23:15
|
20.09.2017 | 22:45
|
20.09.2017 | 22:15
|
20.09.2017 | 21:45
|
20.09.2017 | 21:20
|
20.09.2017 | 21:10
|
20.09.2017 | 20:50
|
20.09.2017 | 20:40
|
20.09.2017 | 12:40
|
20.09.2017 | 09:40
|
20.09.2017 | 09:30
|
20.09.2017 | 09:20
|
20.09.2017 | 07:40
-
- 1 з 848
- ››