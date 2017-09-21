У Сумах маленька дитина потрапила під колеса авто. ВІДЕО

У Сумах маленька дитина потрапила під колеса авто. ВІДЕО

07:00 21.09.2017

У Сумах 9-річна дівчинка потрапила до лікарні. Близько восьмої години ранку її збив водій на «Шевроле». За словами водія, дівчинка раптово вибігла та кинулася під авто. Дитина отримала сильні травми. У неї зламане передпліччя, є гематоми на тілі, також маленька сумчанка сильно вдарилася животом.

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