У Сумах маленька дитина потрапила під колеса авто. ВІДЕО

У Сумах 9-річна дівчинка потрапила до лікарні. Близько восьмої години ранку її збив водій на «Шевроле». За словами водія, дівчинка раптово вибігла та кинулася під авто. Дитина отримала сильні травми. У неї зламане передпліччя, є гематоми на тілі, також маленька сумчанка сильно вдарилася животом.

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