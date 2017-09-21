Після заяви про учасників АТО головного психіатра Міноборони відсторонили від посади. ВІДЕО
Після заяви про учасників АТО головного психіатра Міноборони відсторонили від посади. ВІДЕО
Міністр оборони Степан Полторак відсторонив від посади начальника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталя Олега Друзя.
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