Київські поліцейські затримали банду наркодилерів. ВІДЕО

Київські поліцейські затримали банду наркодилерів. ВІДЕО

07:40 21.09.2017

Наркотики на будь-який смак можна було знайти будь-де. В парканах приватних будинків, на території шкіл, навіть просто на трасі. Це гарантувало злочинне угрупування наркодилерів. Зловмисники розповсюджували наркотики методом «закладок». Тобто лишали деінде наркотики, а потім сповіщали замовника, де саме лежить товар. Звісно, вже після того, як отримували гроші на банківський рахунок.

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