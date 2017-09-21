Київські поліцейські затримали банду наркодилерів. ВІДЕО

Наркотики на будь-який смак можна було знайти будь-де. В парканах приватних будинків, на території шкіл, навіть просто на трасі. Це гарантувало злочинне угрупування наркодилерів. Зловмисники розповсюджували наркотики методом «закладок». Тобто лишали деінде наркотики, а потім сповіщали замовника, де саме лежить товар. Звісно, вже після того, як отримували гроші на банківський рахунок.