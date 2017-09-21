Київські поліцейські затримали банду наркодилерів. ВІДЕО
Київські поліцейські затримали банду наркодилерів. ВІДЕО
Наркотики на будь-який смак можна було знайти будь-де. В парканах приватних будинків, на території шкіл, навіть просто на трасі. Це гарантувало злочинне угрупування наркодилерів. Зловмисники розповсюджували наркотики методом «закладок». Тобто лишали деінде наркотики, а потім сповіщали замовника, де саме лежить товар. Звісно, вже після того, як отримували гроші на банківський рахунок.
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