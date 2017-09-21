У Києві чоловік нахабно обікрав чужий автомобіль. ВІДЕО

Не встиг навіть оглянути крадене, як попався в руки поліцейським. Так завершився вечір для одного з жителів київської Оболоні. Чоловік вночі побачив припаркований автомобіль. Підійшов поближче і запримітив в салоні інструменти та бензопилу. Вирішив усе це добро присвоїти собі, тому вибив вікно і поцупив доволі дорогі речі. Але не встиг крадій дійти додому, як попався поліцейським.