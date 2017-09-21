В Умані поліція виявила у паломника наркотики, яких забагато для одного. ВІДЕО

В Умані поліція виявила у паломника наркотики, яких забагато для одного. ВІДЕО

10:40 21.09.2017

Наркотики чоловік зберігав за місцем свого тимчасового проживання. Його дії кваліфіковані слідчими за статтею 309 Кримінального кодексу України. 

Інформацію про зберігання наркотиків громадянином Ізраїлю, який приїхав в Умань для святкування Рош-га-Шана, отримали співробітники кримінально поліції. Під час проведення санкціонованого обшуку помешкання, де проживали прочани, в речах громадянина Ізраїлю було виявлено 21 поліетиленовий пакет з канабісом. Також під час особистого огляду у вказаного громадянина виявлено ще 4 поліетиленові пакети, в яких находився канабіс. Як пояснив паломник, канабіс він зберігав для власного вживання.

Речові докази по справі вилучено та направлено на експертизу. Слідчі продовжують розслідування кримінального провадження, яке було відкрито за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України .

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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