У Харкові затримано чоловіка за смертельну різанину на площі. ВІДЕО

Після скоєного злочину зловмисник протягом майже тижня переховувався у одному з хостелів Харкова. Але завдяки кропіткій роботі розшуковців його викрили та затримали.

Нагадаємо, інформація про подію надійшла до Холодногірського відділу поліції 14 вересня о 19:30.

До Харківської міської клінічної лікарні були доставлені у тяжкому стані 37-річна жінка та 33-річний чоловік з ножовими пораненнями попереку. Медикам врятувати жінку не вдалося.



Як розповів начальник Холодногірського відділу поліції Дмитро Плотніков, в результаті оперативних заходів менш ніж за тиждень працівникам поліції вдалося вийти на слід 41-річного зловмисника та затримати його.

Чоловік, який скоїв злочин, є мешканцем іншої області, того вечора перебував напідпитку. Під час раптово виниклого конфлікту напав на жінку і чоловіка із ножем. Після скоєного втік.



Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 115 ч. 2 п.13 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, ст. 115 ч. 2 п.1 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Чоловік визнає свою провину у скоєному.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

