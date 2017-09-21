У Харкові затримано чоловіка за смертельну різанину на площі. ВІДЕО
У Харкові затримано чоловіка за смертельну різанину на площі. ВІДЕО
Після скоєного злочину зловмисник протягом майже тижня переховувався у одному з хостелів Харкова. Але завдяки кропіткій роботі розшуковців його викрили та затримали.
Нагадаємо, інформація про подію надійшла до Холодногірського відділу поліції 14 вересня о 19:30.
До Харківської міської клінічної лікарні були доставлені у тяжкому стані 37-річна жінка та 33-річний чоловік з ножовими пораненнями попереку. Медикам врятувати жінку не вдалося.
Як розповів начальник Холодногірського відділу поліції Дмитро Плотніков, в результаті оперативних заходів менш ніж за тиждень працівникам поліції вдалося вийти на слід 41-річного зловмисника та затримати його.
Чоловік, який скоїв злочин, є мешканцем іншої області, того вечора перебував напідпитку. Під час раптово виниклого конфлікту напав на жінку і чоловіка із ножем. Після скоєного втік.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 115 ч. 2 п.13 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15, ст. 115 ч. 2 п.1 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Чоловік визнає свою провину у скоєному.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області
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