У Києві трамвай смертельно травмував жінку та дитину. ВІДЕО
У Києві трамвай смертельно травмував жінку та дитину. ВІДЕО
Чому сталася трагедія, зараз з’ясовують правоохоронці. Жодних версій поки немає. Відкрили кримінальне провадження за фактом - Порушення правил безпеки дорожнього руху…
Оператор – М.Шинкар
|
21.09.2017 | 20:10
|
21.09.2017 | 13:42
|
21.09.2017 | 11:40
|
21.09.2017 | 10:40
|
21.09.2017 | 10:20
|
21.09.2017 | 07:40
|
21.09.2017 | 07:20
|
21.09.2017 | 07:00
|
21.09.2017 | 06:45
|
21.09.2017 | 06:30
|
20.09.2017 | 23:15
|
20.09.2017 | 22:45
|
20.09.2017 | 22:15
|
20.09.2017 | 21:45
|
20.09.2017 | 21:20
|
20.09.2017 | 21:10
-
- 1 з 849
- ››