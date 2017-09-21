Ветерани АТО домоглись звільнення головного військового психіатра країни. ВІДЕО
Ветерани АТО домоглись звільнення головного військового психіатра країни. ВІДЕО
Днями на круглому столі Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, головний психіатр Міноборони Олег Друзь відзначив – 98 відсотків ветеранів АТО – потенційна загроза для суспільства.
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