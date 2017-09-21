Вболівальники «Карпат» побили міліціонерів та футболістів. ВІДЕО

Футбольний матч у рамках розіграшу кубка України між івано-франківським «Прикарпаттям» та «Карпатами» зі Львова завершився масовою бійкою. Вболівальники зі Львова не могли змиритися, що їхня команда програвала по ходу матчу із рахунком 2:0 господарям стадіону і почали кидати на поле фаєри. Увесь стадіон оповив дим, і арбітр навіть призупинив матч. Та згодом гра продовжилась, щоправда, аби конфлікт не вийшов з під контролю в чашу стадіону відправили поліцейських. Не дарма. Матч завершився поразкою Карпат, і гості з Галичини уже не стримували емоцій. Дехто почав трощити стадіону, інші вибігли на поле і навіть напали на гравців Карпат. Дісталось безпосередньо ветерану команди Артему Федецькому. А згодом фанати напали і на поліцейських. Детальніше, дивіться у сюжеті.