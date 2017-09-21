У Маріуполі жінка із дитиною втрапила у ДТП, оминаючи пішохода. ВІДЕО
У Маріуполі жінка із дитиною втрапила у ДТП, оминаючи пішохода. ВІДЕО
Жінка навмисно з’їхала вбік, аби оминути перехожого, який, за словами свідків, спокійно плентався посеред дороги. І вже на узбіччі врізалась у вантажівку «Івеко». Детальніше у сюжеті.
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