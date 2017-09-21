У Маріуполі жінка із дитиною втрапила у ДТП, оминаючи пішохода. ВІДЕО

Жінка навмисно з’їхала вбік, аби оминути перехожого, який, за словами свідків, спокійно плентався посеред дороги. І вже на узбіччі врізалась у вантажівку «Івеко». Детальніше у сюжеті.

Крім того в огляді дивіться ще про таке:

У Сумах водій без посвідчення перевозив купу номерних знаків.

У Києві водій збив пішохода та втаранився у інше авто.

Одяг ведучої: http://www.royal-butik.com.ua