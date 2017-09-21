В київській школі дітей нагодували сирими котлетами. ВІДЕО
В київській школі дітей нагодували сирими котлетами. ВІДЕО
Киянка Юлія Буняк написала на своїй сторінці у Facebook, що в одній із столичних шкіл дітям дають на обід неякісно приготовлену їжу. Аби довести свої слова жінка розмістила фотографію котлети. На світлині видно, що котлета сира. Пост жінки набрав широкого розголосу в соцмережах, про це дійшло і до дирекції навчального закладу і навіть до депутата Київради Володимира Гончарова. В школі провели нараду, а ситуацію взяли на контроль в Управлінні освіти Дарницького району Києва.
І не лише це. Також в огляді «Сила соцмереж» дивіться…
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