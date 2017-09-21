Луценко критикує суд по «справі 2 травня» в Одесі. ВІДЕО
Луценко критикує суд по «справі 2 травня» в Одесі. ВІДЕО
Генеральний прокурор України критикує суд по «справі 2 травня» в Одесі. Рішення міського суду Чорноморська прокуратура планує оскаржити вже наступного тижня. Мовляв, судді не зважили на докази причетності проросійських активістів до масових травневих заворушень в Одесі.
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