У Кропивницькому на хабарі взяли високопосадовця фіскальної служби. ВІДЕО
У Кропивницькому на хабарі взяли високопосадовця фіскальної служби. ВІДЕО
Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою у Кропивницькому викрили на хабарі заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області.
Правоохоронці задокументували, що заступник начальника Головного управління та начальник одного з управлінь фіскальної служби вимагали від місцевого підприємця вісімдесят тисяч гривен. За цю суму посадовці обіцяли не відображати в акті податкової перевірки виявлені порушення законодавства та не нараховувати штрафні санкції.
Оперативники спецслужби затримали зловмисниць в одному із розважальних закладів на виїзді з обласного центру під час отримання всієї суми хабара.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою у Кропивницькому викрили на хабарі заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області.
Правоохоронці задокументували, що заступник начальника Головного управління та начальник одного з управлінь фіскальної служби вимагали від місцевого підприємця вісімдесят тисяч гривен. За цю суму посадовці обіцяли не відображати в акті податкової перевірки виявлені порушення законодавства та не нараховувати штрафні санкції.
Оперативники спецслужби затримали зловмисниць в одному із розважальних закладів на виїзді з обласного центру під час отримання всієї суми хабара.
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