У Кропивницькому на хабарі взяли високопосадовця фіскальної служби. ВІДЕО

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою у Кропивницькому викрили на хабарі заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області.

Правоохоронці задокументували, що заступник начальника Головного управління та начальник одного з управлінь фіскальної служби вимагали від місцевого підприємця вісімдесят тисяч гривен. За цю суму посадовці обіцяли не відображати в акті податкової перевірки виявлені порушення законодавства та не нараховувати штрафні санкції.

Оперативники спецслужби затримали зловмисниць в одному із розважальних закладів на виїзді з обласного центру під час отримання всієї суми хабара.

За матеріалами прес-центру СБУ

