На Дніпропетровщині знешкоджено небезпечну банду наркодилерів. ВІДЕО

Слідчим управлінням та управлінням протидії наркозлочинам ГУНП в Дніпропетровській області в помешканнях та гаражі міста Вільногірськ та Дніпро виявлено та вилучено різноманітні наркотики: «метамфітамін», «марихуана», «опій ацетильований», «опій екстракційний», пігулоки «Екстазі», марки «ЛСД», пігулки лікарського засобу «Димедрол», конопля, приладдя для куріння наркотичного засобу «марихуана», грошові кошти, мобільні телефони, стартові пакети операторів мобільного зв’язку, електронні ваги.

Також, в ході обшуків виявлено арсенал зброї, більша частина якої, не була зареєстрована: 6 пістолетів, понад 1000 патронів, тротилова шашка вагою 200 грамів, 1 граната, 3 автомати та 2 гвинтівки.

Як з’ясувало слідство, можливим організатором злочинного угруповання є 32-річний Дніпровець. Чоловік залучив до збуту та виготовлення наркотиків осіб віком від 18 до 38 років. Одним з розповсюджувачів наркотиків виявилась 18-річна дівчина.

Під час слідчих дій поліцейські задокументували факт надання приміщення для вживання наркотиків. Так, в гаражі м. Вільногірська перебували 11 осіб, які пояснили, що неодноразово приходили до господаря гаражу за дозою.

На даний час все вилучене направлено на експертизу, слідчими надається правова кваліфікація злочинним діям затриманих в сфері незаконного обігу зброї та наркотиків.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області