У Києві водій втрапив у ДТП після того, як, ймовірно, скоїв злочин. ВІДЕО

Пізно ввечері водій білої «КІА» їхав додому. У салоні був не сам, а з дев’ятирічною донькою, яку якраз забрав з тренування. На черговому пішохідному переході він пригальмував. На секунду йому здалося, що майнула якась тінь. А вже наступної миті чоловік побачив те, від чого кров похолола в жилах - прямісінько на нього мчав чорний «Міцубісі». Детальніше у сюжеті.

Оператор – М.Шинкар