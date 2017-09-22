У Києві водій втрапив у ДТП після того, як, ймовірно, скоїв злочин. ВІДЕО
У Києві водій втрапив у ДТП після того, як, ймовірно, скоїв злочин. ВІДЕО
Пізно ввечері водій білої «КІА» їхав додому. У салоні був не сам, а з дев’ятирічною донькою, яку якраз забрав з тренування. На черговому пішохідному переході він пригальмував. На секунду йому здалося, що майнула якась тінь. А вже наступної миті чоловік побачив те, від чого кров похолола в жилах - прямісінько на нього мчав чорний «Міцубісі». Детальніше у сюжеті.
Оператор – М.Шинкар
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