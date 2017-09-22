Кабмін зняв мораторій на перевірки навчальних закладів. ВІДЕО
Кабмін зняв мораторій на перевірки навчальних закладів. ВІДЕО
Відтепер навчальні заклади знову перевірятимуть на дотримання правил пожежної безпеки. Кабмін зняв мораторій, який забороняв перевірки. Таке рішення на засіданні Кабінету міністрів прийняли через трагедію в дитячому таборі «Вікторія» в Одесі, де загинули діти. Першочергова версія пожежі - замикання несправної електропроводки. І це, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, далеко не перший випадок, який вимагає повернення перевірок.
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