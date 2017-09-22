У Києві в ліфті багатоповерхівки чоловік пограбував жінку. ВІДЕО

У Києві в ліфті багатоповерхівки чоловік пограбував жінку. ВІДЕО

07:20 22.09.2017

Чоловік зайшов за неї у під’їзд, провів до ліфта. Однак не зі шляхетною метою. Коли двері кабіни зачинилися і він залишився сам на сам із дівчиною – з карману дістав ніж. 

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