У Києві в ліфті багатоповерхівки чоловік пограбував жінку. ВІДЕО
У Києві в ліфті багатоповерхівки чоловік пограбував жінку. ВІДЕО
Чоловік зайшов за неї у під’їзд, провів до ліфта. Однак не зі шляхетною метою. Коли двері кабіни зачинилися і він залишився сам на сам із дівчиною – з карману дістав ніж.
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