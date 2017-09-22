СБУ прокоментувала виклик на допит свого колишнього голови В.Наливайченка. ВІДЕО

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України у ході якого досліджуються факти сприяння співробітниками правоохоронних органів, у тому числі і Служби безпеки України, колишнім високопосадовцям та керівникам правоохоронних органів у незаконних перетинах державного кордону України протягом 2014 – 2015 років.

У вказаному провадженні, зокрема, встановлено, що у 2014-2015 роках співробітники СБ України організували незаконний перетин державного кордону України одним із колишніх керівників СБ України, який разом із лідером ГО «Український вибір» В. Медведчуком здійснив декілька вильотів до Російської Федерації без проходження прикордонного та митного контролю.

За цим фактом одному із співробітників СБ України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

У ході розслідування виникла необхідність допитати як свідка колишнього Голову СБ України В.Наливайченка у зв’язку із чим останній з суворим дотриманням вимог, встановлених чинним кримінальним процесуальним законодавством України, був викликаний на допит до СБ України та 21.09.2017 допитується щодо відомих йому обставин вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

За матеріалами прес-центру СБУ