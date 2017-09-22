У Дніпрі годину палав та ущент вигорів ресторан. ВІДЕО

У Дніпрі годину палав та ущент вигорів ресторан. ВІДЕО

11:00 22.09.2017

22 вересня а 03:20 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на проспекті Слобожанський в місті Дніпро на території ресторану.

Відразу за вказаною адресою були направленні чергові відділення державних пожежно-рятувальних частин міста.

По прибуттю за вказаною адресою, вогнеборці встановили, що пожежа виникла всередині головної будівлі ресторанного комплексу.

Вогнем знищено будівлю ресторану та дві альтанки на загальна площі 600 м2.

Загиблих та постраждалих немає.

О 04:25 пожежу вдалося локалізувати.

До проведення пожежно-рятувальних робіт залучено 10 одиниць техніки та 56 чоловік особового складу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області

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