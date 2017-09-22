П’ятеро людей дістали поранення під час ДТП на Сумщині. ВІДЕО
П’ятеро людей дістали поранення під час ДТП на Сумщині. ВІДЕО
Подія сталась, близько 15-ї години, на вулиці Білопільський шлях.
За попередніми даними, 38-річний водій автобусу Рута не витримавши безпечної швидкості та дистанції руху допустив зіткнення з транспортним засобом ГАЗ 33021, який виконував поворот ліворуч у напрямку мікрорайону «Тепличний».
Після цього відбулося перекидання транспортного засобу ГАЗ 33021 на смугу зустрічного руху, де він також зіткнувся з автомобілем ГАЗ 32213 та напівпричепом автомобіля Renault Magnum, які рухалися в зустрічному напрямку.
Унаслідок ДТП водій автомобіля ГАЗ 33021 та чотири пасажири автобусу Рута отримали тілесні ушкодження.
За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області
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