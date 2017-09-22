В Україні град розміром з куряче яйце понищив будинки та майно людей. ВІДЕО

Україною просуваються масштабні грози та шквали. Вони вже встигли накрити західні території країни і тепер поступово рухаються на схід. Крім злив та буревіїв небезпеку становить потужний град, який вже випав у Житомирській та Вінницькій областях. Більше у сюжеті.