В Україні град розміром з куряче яйце понищив будинки та майно людей. ВІДЕО
В Україні град розміром з куряче яйце понищив будинки та майно людей. ВІДЕО
Україною просуваються масштабні грози та шквали. Вони вже встигли накрити західні території країни і тепер поступово рухаються на схід. Крім злив та буревіїв небезпеку становить потужний град, який вже випав у Житомирській та Вінницькій областях. Більше у сюжеті.
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