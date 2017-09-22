У Києві вночі комунальники вщент розтрощили МАФи. ВІДЕО

У Києві вночі комунальники вщент розтрощили МАФи. ВІДЕО

20:20 22.09.2017

У Києві на вулиці Братиславській цієї ночі не спали майже всі місцеві жителі. Комунальники влаштували демонтаж МАФів навпроти ринку «Юність». Магазинчики, тут стояли вже тривалий час. Однак тепер на їхньому місці планують побудувати стоянку для машин. Деякі місцеві жителі обурені не на жарт. Вони навіть зібрали підписи про категоричну відмову від того, щоб тут була стоянка автомобілів. Наша знімальна група поспілкувалася з усіма учасниками події.

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