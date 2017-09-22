Потрійна ДТП у Сумах – чимало постраждалих. ВІДЕО

Одна з машин лежить на боку, а під нею частково ще одна. Через ДТП іншим учасникам дорожнього руху місце аварії доводиться об’їжджати. Попередньо, винен водій маршрутки.

І не лише це в огляді ДТП…

У Києві дорогу не поділили дві автівки…

У Львові затримали порушника…

А по запорізьким вулицям їздив п’яний водій…