Потрійна ДТП у Сумах – чимало постраждалих. ВІДЕО
Потрійна ДТП у Сумах – чимало постраждалих. ВІДЕО
Одна з машин лежить на боку, а під нею частково ще одна. Через ДТП іншим учасникам дорожнього руху місце аварії доводиться об’їжджати. Попередньо, винен водій маршрутки.
І не лише це в огляді ДТП…
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