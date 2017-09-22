В ужгородському інтернаті для глухих педагога підозрюють у побитті дитини. ВІДЕО

В ужгородському інтернаті для глухих педагога підозрюють у побитті дитини. ВІДЕО

21:15 22.09.2017

Школа-інтернат для дітей з вадами слуху у місті Ужгород. Тут навчаються підлітки з усієї Закарпатської області. Нині до цього закладу прикута увага поліцейських. Розслідують - побиття одного з вихованців інтернату. Подробиці у сюжеті. 

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