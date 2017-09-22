У Дніпрі грабували жінок просто у ліфтах. ВІДЕО

Одна з жертв грабіжників – Юлія. Жінка спокійно собі йшла додому у Новокодацькому районі у Дніпрі. Біля ліфту до неї підійшли невідомі жінка та чоловік. А вже на сьомому поверсі вони Юлію пограбували.

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