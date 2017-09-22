У Києві чоловіки трощили машину, а поліція не втручалася. ВІДЕО
У Києві чоловіки трощили машину, а поліція не втручалася. ВІДЕО
І все це в посеред дня, майже в самісінькому центрі міста. Начебто їх роздратувало те, що власник машини неправильно припаркувався… А в поліції сказали - це не хуліганство, це акція. Про такий собі перфоманс організатори попередили правоохоронців заздалегідь.
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