У Києві чоловіки трощили машину, а поліція не втручалася. ВІДЕО

І все це в посеред дня, майже в самісінькому центрі міста. Начебто їх роздратувало те, що власник машини неправильно припаркувався… А в поліції сказали - це не хуліганство, це акція. Про такий собі перфоманс організатори попередили правоохоронців заздалегідь.