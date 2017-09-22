Судді з Дніпра намагалися підкупити керівника САП Холодницького. ВІДЕО
Судді з Дніпра намагалися підкупити керівника САП Холодницького. ВІДЕО
Купити Головного антикорупційного прокурора хотіли двоє суддів з Дніпра. Ціну Назару Холодницькому озвучили - триста тисяч доларів. Просили, щоб він закрив кримінальне провадження щодо їхньої колеги – судді Кіровського районного суду у місті Дніпро. Привезли першу частину хабара, п’ятдесят тисяч доларів одразу до Києва, у робочий кабінет Голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Там суддів і затримали.
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