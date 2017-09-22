У Вінниці невідомий чоловік пожертвував 100 000 євро на лікування дитини. ВІДЕО
У Вінниці невідомий чоловік пожертвував 100 000 євро на лікування дитини. ВІДЕО
Світ не без добрих людей – банальна фраза. Та інколи в житті трапляється так, що ти раптом починаєш розуміти весь її глибинний зміст. У Вінниці, щоб урятувати життя важкохворій 11-місячній Cофійці, спонсор, який не захотів називати своє ім’я, пожертвував 100 000 €. Подробиці дивіться у випуску “Надія Є!”.
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