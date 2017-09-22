У Вінниці невідомий чоловік пожертвував 100 000 євро на лікування дитини. ВІДЕО

У Вінниці невідомий чоловік пожертвував 100 000 євро на лікування дитини. ВІДЕО

23:15 22.09.2017

Світ не без добрих людей – банальна фраза. Та інколи в житті трапляється так, що ти раптом починаєш розуміти весь її глибинний зміст. У Вінниці, щоб урятувати життя важкохворій 11-місячній Cофійці, спонсор, який не захотів називати своє ім’я, пожертвував 100 000 €. Подробиці дивіться у випуску “Надія Є!”. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Судді з Дніпра намагалися підкупити керівника САП Холодницького. ВІДЕО
Судді з Дніпра намагалися підкупити керівника САП Холодницького. ВІДЕО
22.09.2017 | 22:45
У Києві чоловіки трощили машину, а поліція не втручалася. ВІДЕО
У Києві чоловіки трощили машину, а поліція не втручалася. ВІДЕО
22.09.2017 | 22:15
У Дніпрі грабували жінок просто у ліфтах. ВІДЕО
У Дніпрі грабували жінок просто у ліфтах. ВІДЕО
22.09.2017 | 21:45
В ужгородському інтернаті для глухих педагога підозрюють у побитті дитини. ВІДЕО
В ужгородському інтернаті для глухих педагога підозрюють у побитті дитини. ВІДЕО
22.09.2017 | 21:15
Потрійна ДТП у Сумах – чимало постраждалих. ВІДЕО
Потрійна ДТП у Сумах – чимало постраждалих. ВІДЕО
22.09.2017 | 20:45
У Києві вночі комунальники вщент розтрощили МАФи. ВІДЕО
У Києві вночі комунальники вщент розтрощили МАФи. ВІДЕО
22.09.2017 | 20:20
В Україні град розміром з куряче яйце понищив будинки та майно людей. ВІДЕО
В Україні град розміром з куряче яйце понищив будинки та майно людей. ВІДЕО
22.09.2017 | 20:10
П’ятеро людей дістали поранення під час ДТП на Сумщині. ВІДЕО
П’ятеро людей дістали поранення під час ДТП на Сумщині. ВІДЕО
22.09.2017 | 16:20
У Дніпрі годину палав та ущент вигорів ресторан. ВІДЕО
У Дніпрі годину палав та ущент вигорів ресторан. ВІДЕО
22.09.2017 | 11:00
СБУ прокоментувала виклик на допит свого колишнього голови В.Наливайченка. ВІДЕО
СБУ прокоментувала виклик на допит свого колишнього голови В.Наливайченка. ВІДЕО
22.09.2017 | 08:20
Кабмін зняв мораторій на перевірки навчальних закладів. ВІДЕО
Кабмін зняв мораторій на перевірки навчальних закладів. ВІДЕО
22.09.2017 | 07:45
У Києві в ліфті багатоповерхівки чоловік пограбував жінку. ВІДЕО
У Києві в ліфті багатоповерхівки чоловік пограбував жінку. ВІДЕО
22.09.2017 | 07:20
У Києві розшукують невідомого, який пограбував літню жінку. ВІДЕО
У Києві розшукують невідомого, який пограбував літню жінку. ВІДЕО
22.09.2017 | 07:00
У Чернігові зловмисниці ошукали пенсіонерок. ВІДЕО
У Чернігові зловмисниці ошукали пенсіонерок. ВІДЕО
22.09.2017 | 06:45
У Києві водій втрапив у ДТП після того, як, ймовірно, скоїв злочин. ВІДЕО
У Києві водій втрапив у ДТП після того, як, ймовірно, скоїв злочин. ВІДЕО
22.09.2017 | 06:30
У Кропивницькому на хабарі взяли високопосадовця фіскальної служби. ВІДЕО
У Кропивницькому на хабарі взяли високопосадовця фіскальної служби. ВІДЕО
22.09.2017 | 01:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вважаєте ви справедливим рішення суду, який виправдав підозрюваних в провокаціях сутичок в Одесі 2 травня 14-го року, що призвели до масової загибелі людей?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.