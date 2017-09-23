Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО

Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО

23:00 23.09.2017

До поліції надійшло повідомлення працівників швидкої медичної допомоги, що на вулиці села Грабунь констатували смерть чоловіка з вогнепальним пораненням.

Поліцейські на місці події з’ясували, що 20-річний мешканець села Дроздинь Рокитнівського району напередодні ввечері напідпитку приїхав у село Грабунь до своєї дівчини, де у нього виник конфлікт із місцевими.

Унаслідок сутички дісталося присутньому там підлітку, за якого заступився 22-річний житель села Грабунь і завдав у відповідь гостю тілесні ушкодження. Невдоволений такими діями, останній зателефонував своїм знайомим односельчанам, більше десятка яких на мотоциклах приїхали на підмогу в село Грабунь і одразу вирушили до оселі кривдника.

Розлючені молодики почали бити вікна у будинку, тож господар дістав мисливську гладкоствольну рушницю і вистрелив в їхню сторону. Унаслідок пострілу вогнепальне поранення черевної порожнини отримав 23-річний житель села Дроздинь, який стояв осторонь та безпосередньої участі у сутичці не брав. Медики швидкої, які прибули за викликом, лише констатували смерть чоловіка.

Крім того, вранці у відділення травмпункту Рівненської дитячої обласної лікарні з дробовим пораненням ліктя та коліна доставили 17-річного жителя села Дроздинь. Зі слів медиків, загрози його життю немає.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, поліцейські з’ясовуватимуть усі обставини події.

«22-річному чоловікові повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства та затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі підготували матеріали про обрання йому міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник кримінальної поліції Сергій Волков. — Мисливську гладкоствольну рушницю марки «ТОЗ-63» 16 калібру, яка не зареєстрована у встановленому законодавством порядку, працівники Рокитнівського відділення поліції вилучили та в подальшому направлять на експертизу».

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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