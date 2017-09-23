23-річний хакер підглядав за українцями та іноземцями. ВІДЕО

23-річний хакер підглядав за українцями та іноземцями. ВІДЕО

10:00 23.09.2017

На Харківщині до помешкання 23-річного хлопця нагрянули працівники Департаменту кіберполіції. Із обшуком, бо ж за їхньою інформацією – він хакер, який вже неодноразово порушував закон. Більше у сюжеті.

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