23-річний хакер підглядав за українцями та іноземцями. ВІДЕО
23-річний хакер підглядав за українцями та іноземцями. ВІДЕО
На Харківщині до помешкання 23-річного хлопця нагрянули працівники Департаменту кіберполіції. Із обшуком, бо ж за їхньою інформацією – він хакер, який вже неодноразово порушував закон. Більше у сюжеті.
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