У Києві небайдужі люди затримали озброєного кривдника жінки. ВІДЕО

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у дворі будинку затримали невідомого, який напав на жінку. За вказаною адресою терміново прибули автопатрулі та слідчо-оперативна група.

На місці події правоохоронці з’ясували, що зловмисник зайшов разом із потерпілою у ліфт і, пригрозивши ножем, зірвав з неї золоті сережки, ланцюжок та забрав каблучку. Після цього правопорушник втік, а жінка побігла до своєї квартири та з балкону почала кричати перехожим, щоби вони тримали нападника.

У результаті небайдужі чоловіки наздогнали розбійника у дворі сусіднього будинку та тримали до приїзду поліції.

Під час поверхневого огляду співробітники відділу карного розшуку Оболонського управління поліції виявили у чоловіка прикраси потерпілої, а під час обстеження прилеглої до місця події території слідчо-оперативна група виявила ніж, який зловмисник встиг викинути, втікаючи від переслідувачів. Поліцейські вилучили речові докази для проведення необхідних слідчих дій та експертиз.

Правоохоронці затримали 29-річного киянина у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві