На Донеччині діти хотіли втекти на окуповані території у пошуках знайомих. ВІДЕО

На Донеччині знайшли ще двох підлітків, які днями втекли із Маріупольського інтернату. Нагадаємо, 17 вересня семеро хлопців віком 14 та 15 років таємно покинули стіни свого навчального закладу. Лише через 4 дні активних пошуків поліцейським вдалося знайти чотирьох із них аж у Волновасі. Двом іншим хлопцям вдалося дістатися ще далі – села Березове, що розташоване за 80 кілометрів від Маріуполя. Діти йшли крізь заміновані поля. Більше у сюжеті.