У Вінниці вбили подружжя пенсінерів. ВІДЕО

У Вінниці вбили подружжя пенсінерів. ВІДЕО

21:45 23.09.2017

У Вінниці вбили подружжя пенсіонерів, а потім підпалили їхній будинок. Зловмисники відкрили полювання на стареньких заздалегідь. Напередодні отруїли собаку. А через кілька днів прийшли по гроші у будинок безпомічних господарів. Подробиці у сюжеті. 

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