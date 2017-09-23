У Вінниці вбили подружжя пенсінерів. ВІДЕО
У Вінниці вбили подружжя пенсінерів. ВІДЕО
У Вінниці вбили подружжя пенсіонерів, а потім підпалили їхній будинок. Зловмисники відкрили полювання на стареньких заздалегідь. Напередодні отруїли собаку. А через кілька днів прийшли по гроші у будинок безпомічних господарів. Подробиці у сюжеті.
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