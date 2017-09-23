У Києві дорогу не поділили дві автівки. ВІДЕО

На перехресті вулиць Сумської та Козацької не розминулися дві машини – БМВ та Сітроен. Водій німецького авто, житель іншої країни, сидить на тротуарі. Репортерам поспілкуватися з ним не вийшло. А ось керманич Сітроену пішов на контакт охоче…