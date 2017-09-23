Що загрожує генпрокурору Юрію Луценку за його пости у Facebook. ВІДЕО
Що загрожує генпрокурору Юрію Луценку за його пости у Facebook. ВІДЕО
У постах генпрокурор часто хизується гучними затриманнями. Його повідомлення рясніють словами «хабарник», «злодій», «корупціонер», «злочинець». А часом там з’являється і конкретна інформація щодо затриманої особи, як то посада, прізвище, ім’я, по батькові, а на додачу ще й фото. Схожі пости можна знайти і на сторінці заступника генпрокурора Анатолія Матіоса. І якщо десятки користувачів ставлять лайки, перепощують новини і пишуть Юрію Луценку та військовому прокурору хвалебні коментарі, то от експерти в юридичному полі написали на них дисциплінарну скаргу. Більше у сюжеті.
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