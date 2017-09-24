У Дніпрі викрали чоловіка та взяли його у заручники. ВІДЕО

Справжній шок перешив житель Дніпра. Невідомі чоловіки напали на нього поруч із власним домом. Після цього його кинули в машину та повезли в невідомому напрямку. Машину зупинили на околицях міста. Навколо були лише гаражі, в один із них його і повели. Детальніше, дивіться у сюжеті.