У Дніпрі викрали чоловіка та взяли його у заручники. ВІДЕО
У Дніпрі викрали чоловіка та взяли його у заручники. ВІДЕО
Справжній шок перешив житель Дніпра. Невідомі чоловіки напали на нього поруч із власним домом. Після цього його кинули в машину та повезли в невідомому напрямку. Машину зупинили на околицях міста. Навколо були лише гаражі, в один із них його і повели. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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