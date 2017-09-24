На Сумщині у чоловіка виявили цілий арсенал зброї. ВІДЕО
На Сумщині у чоловіка виявили цілий арсенал зброї. ВІДЕО
В одному із сіл на Сумщині чоловік зберігав у себе вдома вибухівку. Невідомо чим би завершилася ця історія, якби не анонімний дзвінок на 102. Невідомий повідом, що бачив в односельця гранати.
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