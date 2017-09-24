У МВС спростовують купівлю водійських посвідчень поляками в Україні. ВІДЕО
У МВС спростовують купівлю водійських посвідчень поляками в Україні. ВІДЕО
Громадяни Польщі купують водійське посвідчення в Україні. Ціна питання – чотириста доларів. Стало відомо, що поляки приїжджають у Хмельницький, оформлюють тимчасову прописку у місті, купують водійське посвідчення, а потім просто переоформлюють у Польщі. Про ніби корупційну схему спочатку повідомив волонтер Роман Сініцін на своїй сторінці у фейсбук.
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