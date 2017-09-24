У Києві чоловік нахабно обікрав чужий автомобіль. ВІДЕО
У Києві чоловік нахабно обікрав чужий автомобіль. ВІДЕО
Не встиг навіть оглянути крадене, як попався в руки поліцейським. Так завершився вечір для одного з жителів київської Оболоні. Чоловік вночі побачив припаркований автомобіль. Підійшов поближче і запримітив в салоні інструменти та бензопилу. Вирішив усе це добро присвоїти собі, тому вибив вікно і поцупив доволі дорогі речі. Але не встиг крадій дійти додому, як попався поліцейським.
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