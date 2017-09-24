На Запоріжжі поліцейські визволили сотню людей з псевдореабілітаційного центру. ВІДЕО

Працівники ГУНП в Запорізькій області спільно з прокуратурою викрили Центр реабілітації нарко- та алкозалежних осіб, в якому людей утримували проти їх волі.

До людей застосовувались заходи фізичного та психологічного впливу. Тривають слідчі дії.



Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, підрозділу поліції особливого призначення, спецпризначі «КОРД» та прокуратури області провели 5 обшуків в місцях незаконного утримання людей – так званого Центру з реабілітації осіб з наркотичною та алкогольною залежністю.

До скоєння кримінального правопорушення та організації незаконної діяльності причетні чоловіки – 1987, 1984, 1980 та 1972 років народження. Вони створили на території міста Запоріжжя Центр з реабілітації осіб з наркотичною та алкогольною залежністю. Правоохоронцями встановлено, що Центр не є лікарською установою, не має відповідних документів та медичних працівників. Насправді лікуванням «пацієнтів» ніхто не займався. Їх незаконно позбавляли волі та утримували із застосуванням психологічного та фізичного насилля.

Розташовувалась ця організація за п’ятьма адресами по вулиці Курчатого, Мурманській, Донецькій, Нижній та у селі Володимирівське Запорізького району. У приміщеннях фігуранти утримували близько 100 осіб різного віку, статі та з різних міст України.

За всіма адресами були проведені обшуки та вилучені речові докази. В одному з приміщень знайшли магазин з патронами калібру 5,6 мм до пістолету «Марголіна» та дві дерев’яні біти.

У більшості випадків ініціаторами «лікування» ставали родичі, які сплачували за утримання від 2 тис. 500 грн. до 3 тис. 500 грн. на місяць.

«Пацієнти» проживали у приватних будинках у невеликих кімнатах, спали на двоярусних ліжках. Щоб не було можливості втекти, забирали телефон і паспорт. За будь-які провини та проступки до них застосовували фізичний та психологічний вплив. Деяких навіть зв’язували, тримали у підвалах та не годували по дві доби. Раціон «пацієнтів» переважно складався з супу, каші та води.

«Знаходжусь в Центрі з 29 квітня. Приїхали четверо та насильно забрали з будинку батьків в місті Черкаси, привезли на реабілітацію. Вона полягає у вірі в Бога, покорі, слухняності та молитві. Кормили – січка, вермішель, суп. Дзвонити дозволяли рідко і лише під контролем», - розповів 27–річний чоловік.

«Мій колишній чоловік домовився про утримання у Центрі. За проживання він сплачує 3500 гривень в місяць. Розпорядок дня – прибирання, молитва, приготування їжі, молитва, проповіді. Якщо ти не хочеш молитись – покарання – цілий день мити туалет, або зв’яжуть скотчем. На вулицю випускають рідко. За проступки застосовують фізичну силу. Забороняють подзвонити додому», - розповідає «пацієнтка» Центру – жителька Запоріжжя.

«Я сиділа на зупинці, побачила оголошення, зателефонувала та попрохала переночувати. Прийшла і мені сказали, що це Центр закритого типу. Я декілька раз хотіла піти, але мене не випускали. Дві доби не кормили. За прохання їжі – били», - повідомила 42-річна мешканка Запоріжжя.

Наразі першочергові слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють всі обставини. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.127 (катування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області