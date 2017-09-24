В ужгородському інтернаті для глухих педагога підозрюють у побитті дитини. ВІДЕО

Школа-інтернат для дітей з вадами слуху у місті Ужгород. Тут навчаються підлітки з усієї Закарпатської області. Нині до цього закладу прикута увага поліцейських. Розслідують - побиття одного з вихованців інтернату. Подробиці у сюжеті.