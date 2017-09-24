У Запоріжжі в «реабілітаційному центрі» катували наркозалежних людей. ВІДЕО
У Запоріжжі в «реабілітаційному центрі» катували наркозалежних людей. ВІДЕО
На цей раз правоохоронці викрили «реабілітаційний центр» у місті Запоріжжя. Звільнили близько 100 людей з алкогольною та наркотичною залежністю. Їх силоміць утримувала релігійна організація. Пацієнтів перетворили, фактично, на рабів. Всі дні вони працювали у замкненому будинку. Подробиці у сюжеті.
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