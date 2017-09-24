У Сумах спіймали дітей на продажі зброї. ВІДЕО
У Сумах спіймали дітей на продажі зброї. ВІДЕО
У Сумах діти власноруч переробляли та продавали пістолети. Про такий собі «бізнес» розповіли представники сумської поліції та служби безпеки. Вони ввечері двох сімнадцятирічних хлопців, які торгували зброєю, затримали.
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