У Львові водій проігнорував сигнал світлофору. ВІДЕО
У Львові водій проігнорував сигнал світлофору. ВІДЕО
Правоохоронці побачили – керманич Мерседесу повернув ліворуч в тому місці, де цього робити не можна: в той момент світлофор дозволяв або прямо, або праворуч.
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23.09.2017 | 22:00
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