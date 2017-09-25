На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО
На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО
Днями поблизу с. Сальник Калинівського району внаслідок лобового зіткнення «ВАЗу» та «Шкоди» загинув водій однієї з автівок.
Близько 17.30 біля села Сальник зіткнулись «ВАЗ 2109» та «Шкода Октавія».
Попередньо встановлено, що водій іномарки виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 2109». У результаті зіткнення водій «ВАЗу» від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди.
Загиблим виявився 37-річний священнослужитель, житель м. Вінниці. Рятувальникам довелося вирізати з машини тіло загиблого.
За попередніми даними слідства, аварія сталась внаслідок складних погодних умов під час сильної зливи.
У автомобілях пасажирів не було.
Водій «Шкоди», 41-річний киянин, каретою швидкої допомоги доставлений у районну лікарню. Загрози його життю не має.
На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та експерти.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області
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