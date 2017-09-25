На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО

На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО

08:22 25.09.2017

Днями поблизу с. Сальник Калинівського району внаслідок лобового зіткнення «ВАЗу» та «Шкоди» загинув водій однієї з автівок.

Близько 17.30 біля села Сальник зіткнулись «ВАЗ 2109» та «Шкода Октавія».

Попередньо встановлено, що водій іномарки виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 2109». У результаті зіткнення водій «ВАЗу» від отриманих ушкоджень загинув на місці пригоди.

Загиблим виявився 37-річний священнослужитель, житель м. Вінниці. Рятувальникам довелося вирізати з машини тіло загиблого.

За попередніми даними слідства, аварія сталась внаслідок складних погодних умов під час сильної зливи.

У автомобілях пасажирів не було.

Водій «Шкоди», 41-річний киянин, каретою швидкої допомоги доставлений у районну лікарню. Загрози його життю не має.  

На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група та експерти.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО
На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО
25.09.2017 | 08:22
На Сумщині у чоловіка виявили цілий арсенал зброї. ВІДЕО
24.09.2017 | 23:00
У Львові водій проігнорував сигнал світлофору. ВІДЕО
У Львові водій проігнорував сигнал світлофору. ВІДЕО
24.09.2017 | 22:30
В Києві чоловік обікрав чужий автомобіль. ВІДЕО
У Києві чоловік нахабно обікрав чужий автомобіль. ВІДЕО
24.09.2017 | 22:00
У Сумах спіймали дітей на продажі зброї. ВІДЕО
У Сумах спіймали дітей на продажі зброї. ВІДЕО
24.09.2017 | 21:45
В ужгородському інтернаті для глухих педагога підозрюють у побитті дитини. ВІДЕО
В ужгородському інтернаті для глухих педагога підозрюють у побитті дитини. ВІДЕО
24.09.2017 | 21:30
На Запоріжжі поліцейські визволили сотню людей з псевдореабілітаційного центру. ВІДЕО
24.09.2017 | 21:00
Ветерани АТО домоглись звільнення головного військового психіатра країни. ВІДЕО
Ветерани АТО домоглись звільнення головного військового психіатра країни. ВІДЕО
24.09.2017 | 20:30
У Запоріжжі в «реабілітаційному центрі» катували наркозалежних людей. ВІДЕО
У Запоріжжі в «реабілітаційному центрі» катували наркозалежних людей. ВІДЕО
24.09.2017 | 19:30
У Дніпрі викрали чоловіка та взяли його у заручники. ВІДЕО
24.09.2017 | 19:00
У МВС спростовують купівлю водійських посвідчень поляками в Україні. ВІДЕО
У МВС спростовують купівлю водійських посвідчень поляками в Україні. ВІДЕО
24.09.2017 | 08:00
У Києві дорогу не поділили дві автівки. ВІДЕО
У Києві дорогу не поділили дві автівки. ВІДЕО
23.09.2017 | 23:30
Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
23.09.2017 | 23:00
Підозрюваних у справі «2 травня» виправдали. ВІДЕО
Підозрюваних у справі «2 травня» виправдали. ВІДЕО
23.09.2017 | 22:30
У Києві небайдужі люди затримали озброєного кривдника жінки. ВІДЕО
23.09.2017 | 22:00
У Вінниці вбили подружжя пенсінерів. ВІДЕО
У Вінниці вбили подружжя пенсінерів. ВІДЕО
23.09.2017 | 21:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вважаєте ви справедливим рішення суду, який виправдав підозрюваних в провокаціях сутичок в Одесі 2 травня 14-го року, що призвели до масової загибелі людей?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.