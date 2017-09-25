Поліція Луганщини повідомила деталі події, під час якої постраждала патрульна. ВІДЕО

Днями, близько 23 години, патрульні звернули увагу на автомобіль ВАЗ 217030, який зупинився в середній смузі на проспекті Перемоги. Водій автомобіля, побачивши, що до нього наближаються поліцейські почав рух та намагався втекти.

Після нетривалого переслідування автівку вдалось зупинили за допомогою спецсигналів.

Підійшовши до автомобіля патрульні побачили, що водій пересаджується на пасажирське сидіння, а дівчина-пассажир перелазить із заднього сидіння на водійське.

Після проведення огляду на стан сп’яніння водія, який він погодився пройти за допомогою алкотестеру, в його організмі виявлено 2,17 проміле алкоголю, що більше ніж у 10 разів перевищує норму. Відносно водія складено протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння) та винесено постанову за частиною 1 статті 126 КУпАП (керування без відповідних документів).

Під час фіксації події один із пасажирів наніс удар в область обличчя дівчині-патрульній, після чого був затриманий.

На місце викликано слідчо-оперативну групу Лисичанського відділу поліції для фіксації події з ознаками кримінального порушення за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України.

За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Підозрюваний затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області