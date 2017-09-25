СБУ викрила на хабарі чиновника Дніпровської міської ради. ВІДЕО

СБУ викрила на хабарі чиновника Дніпровської міської ради. ВІДЕО

17:00 25.09.2017

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Дніпропетровської області затримали на хабарі головного спеціаліста Управління земельних відносин Дніпровської міської ради

Встановлено, що чиновник систематично вимагав гроші з місцевих мешканців за оформлення документів у земельній сфері. Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець «запропонував» місцевому мешканцю сплатити двадцять п’ять тисяч гривень, крім офіційно встановлених платежів, за погодження документів на відведення земельної ділянки та реєстрацію житлового будинку.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному із спальних районів Дніпра під час отримання першої частини хабара у розмірі десять тисяч гривень.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою Дніпропетровської області затримали на хабарі головного спеціаліста Управління земельних відносин Дніпровської міської ради.

Встановлено, що чиновник систематично вимагав гроші з місцевих мешканців за оформлення документів у земельній сфері. Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець «запропонував» місцевому мешканцю сплатити двадцять п’ять тисяч гривень, крім офіційно встановлених платежів, за погодження документів на відведення земельної ділянки та реєстрацію житлового будинку.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному із спальних районів Дніпра під час отримання першої частини хабара у розмірі десять тисяч гривень.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають першочергові слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3939#.nZFsQULr.dpbs

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
СБУ викрила на хабарі чиновника Дніпровської міської ради. ВІДЕО
СБУ викрила на хабарі чиновника Дніпровської міської ради. ВІДЕО
25.09.2017 | 17:00
На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО
На Вінниччині під час ДТП загинув священослужитель. ВІДЕО
25.09.2017 | 08:22
На Сумщині у чоловіка виявили цілий арсенал зброї. ВІДЕО
24.09.2017 | 23:00
У Львові водій проігнорував сигнал світлофору. ВІДЕО
У Львові водій проігнорував сигнал світлофору. ВІДЕО
24.09.2017 | 22:30
В Києві чоловік обікрав чужий автомобіль. ВІДЕО
У Києві чоловік нахабно обікрав чужий автомобіль. ВІДЕО
24.09.2017 | 22:00
У Сумах спіймали дітей на продажі зброї. ВІДЕО
У Сумах спіймали дітей на продажі зброї. ВІДЕО
24.09.2017 | 21:45
В ужгородському інтернаті для глухих педагога підозрюють у побитті дитини. ВІДЕО
В ужгородському інтернаті для глухих педагога підозрюють у побитті дитини. ВІДЕО
24.09.2017 | 21:30
На Запоріжжі поліцейські визволили сотню людей з псевдореабілітаційного центру. ВІДЕО
24.09.2017 | 21:00
Ветерани АТО домоглись звільнення головного військового психіатра країни. ВІДЕО
Ветерани АТО домоглись звільнення головного військового психіатра країни. ВІДЕО
24.09.2017 | 20:30
У Запоріжжі в «реабілітаційному центрі» катували наркозалежних людей. ВІДЕО
У Запоріжжі в «реабілітаційному центрі» катували наркозалежних людей. ВІДЕО
24.09.2017 | 19:30
У Дніпрі викрали чоловіка та взяли його у заручники. ВІДЕО
24.09.2017 | 19:00
У МВС спростовують купівлю водійських посвідчень поляками в Україні. ВІДЕО
У МВС спростовують купівлю водійських посвідчень поляками в Україні. ВІДЕО
24.09.2017 | 08:00
У Києві дорогу не поділили дві автівки. ВІДЕО
У Києві дорогу не поділили дві автівки. ВІДЕО
23.09.2017 | 23:30
Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
Подробиці масової бійки зі смертельною стріляниною на Рівненщині. ВІДЕО
23.09.2017 | 23:00
Підозрюваних у справі «2 травня» виправдали. ВІДЕО
Підозрюваних у справі «2 травня» виправдали. ВІДЕО
23.09.2017 | 22:30
У Києві небайдужі люди затримали озброєного кривдника жінки. ВІДЕО
23.09.2017 | 22:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вважаєте ви справедливим рішення суду, який виправдав підозрюваних в провокаціях сутичок в Одесі 2 травня 14-го року, що призвели до масової загибелі людей?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.