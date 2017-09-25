Грабіжники закатували на смерть голову правління ПрАТ "Київобленерго". ВІДЕО

24 вересня, близько 20-ї години, у селі Білогородка Києво-Святошинського району було скоєно напад на будинок голови правління ПрАТ «Київобленерго». Зловмисники нанесли тілесні ушкодження господарю і його дружині, внаслідок яких чоловік помер.

З метою розкриття злочину поліцейські Київщини здійснили низку необхідних оперативно-розшукових заходів. На місці працює слідчо-оперативна група.

На місце події виїздив заступник очільника поліції Київщини Андрій Нєбитов. Керівництво Національної поліції України взяло під особистий контроль розкриття даного злочину.

Встановлено, що група невідомих осіб проникла через паркан на подвір’я будинку потерпілого. Зловмисники напали на господаря, затягнули до будинку, де зв’язали чоловіка та його дружину. Після цього нападники били подружжя, вимагаючи інформацію щодо місцезнаходження сейф.

Не отримавши інформації, зловмисники взяли близько 15 тисяч гривень, які знаходились на видному місці, зняли з жінки золоту каблучку, а господаря перетягнули до іншої кімнати. Там у подальшому його тіло без ознак життя знайшли поліцейські.

Після того, як жінка змогла звільнитися, вона викликала поліцію та швидку допомогу.

«Всі виявлені ознаки вказують на те, що зловмисники не мали наміру вбивати господаря, а вчинили злочин з метою заволодіння майном. З місця події нападники викрали ювелірні вироби і незначну кількість грошей», – зазначив Начальник поліції Київщини Дмитро Ценов.

Тіло загиблого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження п.6 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За матеріалами прес-служби МВС України