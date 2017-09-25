Смертельна ДТП у Дніпрі за участі поліцейських. ВІДЕО

Момент страшного зіткнення службової автівки та легковика Шевроле зафіксували камери спостереження у Дніпрі. Ранок. Вулиця Панаса Мирного, двосторонній рух. Аж раптом некерована автівка Шевроле буквально вилітає боком на зустрічну смугу, де врізається в БМВ – а це службовий автомобіль дніпровських правоохоронців, - і завмирає посеред дороги…