Смертельна ДТП у Дніпрі за участі поліцейських. ВІДЕО
Смертельна ДТП у Дніпрі за участі поліцейських. ВІДЕО
Момент страшного зіткнення службової автівки та легковика Шевроле зафіксували камери спостереження у Дніпрі. Ранок. Вулиця Панаса Мирного, двосторонній рух. Аж раптом некерована автівка Шевроле буквально вилітає боком на зустрічну смугу, де врізається в БМВ – а це службовий автомобіль дніпровських правоохоронців, - і завмирає посеред дороги…
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