Аварія на перехресті. У Києві зіштовхнулись «КІА» та «Suzuki». ВІДЕО
Аварія на перехресті. У Києві зіштовхнулись «КІА» та «Suzuki». ВІДЕО
Вдень на перехресті вулиць Липківського та Ползунова не розминулися два автомобілі. Далі всі припущення очевидців автопригоди приблизно сходяться на одній думці, нібито правилом пріоритетності руху знехтували.
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